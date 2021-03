Tibet | Nobili Iv | ‘rilanciare battaglia per democrazia e diritti’ 2

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – “Le condizioni geopolitiche però -ha detto ancora- stanno mutando a favore della causaana, partire dalla risoluzione bipartisan votata dal congresso degli Stati Uniti e dalla espressa volontà dell’amministrazione Biden di andare avanti su quella linea con la scelta di nominare rapidamente un coordinatore speciale degli Stati Uniti per le questioniane”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

