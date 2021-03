Terra dei fuochi, controlli a Caivano: sequestrati 18mila metri cubi di rifiuti speciali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEffettuata a Caivano una operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. L’attività si inquadra nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito e dai corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali action day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia della “Terra dei fuochi”, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta. Ieri sono entrati in azione sei equipaggi per un totale di 16 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEffettuata auna operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi diindustriali, artigianali e commerciali. L’attività si inquadra nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito e dai corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali action day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia della “dei”, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta. Ieri sono entrati in azione sei equipaggi per un totale di 16 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i ...

