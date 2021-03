Strangolato e fatto sparire, due arresti per omicidio (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale Antimafia nei confronti di Gaetano Vitale (classe 1977), e Giovanni Savarese (classe 1973). Sono ritenuti gli esecutori di un efferato omicidio di camorra. Quello di Raffaele Carolei, scomparso il 10 settembre del 2012 a Castellammare di Stabia. Le indagini, hanno permesso di stabilire che, il giorno stesso della scomparsa, attraverso uno stratagemma architettato da Rapicano e Vitale la vittima veniva attirata nell’abitazione di Catello Rapicano, dietro il pretesto di poter discutere più liberamente di affari criminali relativi al traffico di droga. fatto ingresso nell’appartamento Carolei veniva fatto accomodare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale Antimafia nei confronti di Gaetano Vitale (classe 1977), e Giovanni Savarese (classe 1973). Sono ritenuti gli esecutori di un efferatodi camorra. Quello di Raffaele Carolei, scomparso il 10 settembre del 2012 a Castellammare di Stabia. Le indagini, hanno permesso di stabilire che, il giorno stesso della scomparsa, attraverso uno stratagemma architettato da Rapicano e Vitale la vittima veniva attirata nell’abitazione di Catello Rapicano, dietro il pretesto di poter discutere più liberamente di affari criminali relativi al traffico di droga.ingresso nell’appartamento Carolei venivaaccomodare ...

