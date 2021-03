Serie C-Girone C, 30a giornata: le designazioni arbitrali per le gare del 13-14 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentesima giornata del Campionato di Serie C-Girone C 2020/21, in programma sabato 13 e domenica 14 marzo 2021. Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno levalide per la trentesimadel Campionato diC-C 2020/21, in programma sabato 13 e domenica 142021.

Advertising

ForzaNocerina : SERIE D, GIRONE G: sosta di campionato con ben 5 recuperi - Mediagol : #SerieC-Girone C, 30a giornata: le designazioni arbitrali per le gare del 13-14 marzo - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, Paganese-#Palermo: arbitra Claudio Panettella di Gallarate - Mediagol : #SerieC-Girone C, Paganese-#Palermo: arbitra Claudio Panettella di Gallarate - rosatoeu : La saracinesca, gli intoccabili e il ritrovato: #Inter, dietro c'è un muro. Nel girone di ritorno i nerazzurri hann… -