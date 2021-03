Scoperti in Svezia nuovi tardigradi | uno sarà dedicato a Greta Thunberg

(Di mercoledì 10 marzo 2021) MODENA – Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con l’Università svedese di Kristianstad, ha scoperto in Svezia quattro nuove specie di tardigradi, minuscoli animaletti che sopravvivono in condizioni estreme, dedicandone una a Greta Thunberg. La scoperta ha suscitato l’interesse della comunità scientifica internazionale, che ne ha pubblicato i risultati sulla rivista ‘Scientific Reports’.

La scoperta - pubblicata su Scientific Reports - è avvenuta durante uno studio nella Biosfera Unesco di Kristianstads Vattenrike, nel sud della Svezia. "Abbiamo deciso di dedicare una di queste specie ...Definiti gli animali più tosti sulla Terra, sono visibili solo al microscopio. I ricercatori: "Abbiamo deciso di dedicare una di queste specie ...