Romeo Bondanese: l’interrogatorio del cugino (Di mercoledì 10 marzo 2021) Romeo Bondanese è rimasto ucciso nel corso di una rissa poche settimane fa. Il giovane è stato accoltellato da un coetaneo, che era venuto in autobus dalla Campania con un coltello nello zaino. Difficile dunque pensare non vi sia stata premeditazione. Adesso, è stato fissato per venerdì l’interrogatorio del cugino, Osvaldo V. rimasto anche lui ferito nello scontro. l’interrogatorio si terrà presso la Procura per i Minorenni di Roma. Il giovane, anche lui è rimasto ferito nella drammatica dinamica in cui ha perso la vita il cugino, verrà accompagnato dal difensore di fiducia Vincenzo Macari. l’interrogatorio si terrà dinanzi al sostituto procuratore Maria Perna, titolare dell’indagine, per omicidio e rissa aggravata. La finalità è quella di operare la propria ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 10 marzo 2021)è rimasto ucciso nel corso di una rissa poche settimane fa. Il giovane è stato accoltellato da un coetaneo, che era venuto in autobus dalla Campania con un coltello nello zaino. Difficile dunque pensare non vi sia stata premeditazione. Adesso, è stato fissato per venerdìdel, Osvaldo V. rimasto anche lui ferito nello scontro.si terrà presso la Procura per i Minorenni di Roma. Il giovane, anche lui è rimasto ferito nella drammatica dinamica in cui ha perso la vita il, verrà accompagnato dal difensore di fiducia Vincenzo Macari.si terrà dinanzi al sostituto procuratore Maria Perna, titolare dell’indagine, per omicidio e rissa aggravata. La finalità è quella di operare la propria ...

