Nasce progetto con Bonino-Calenda Cottarelli | “Non è discesa in campo”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Carloha presentato il Comitato "Programma per l'Italia", da lui presieduto, unin comune con Azione di Carloe +Europa di Emma(oltre al Partito repubblicano italiano, Ali, alleanza liberaldemocratica per l'Italia, i Liberali), e che, ha assicurato, non ha finalità politiche: "Non è per me nè per altri membri del comitato unainpolitico, noi vogliamo contribuire con idee che possano unire una area politica, una delle principali aree che hanno ispirato la storia della nostra repubblica, il nostro compito è di offrire idee", ha detto, "L'idea è riuscire ogni 30/40 giorni con proposte concrete, esponendo le nostre idee".L'obiettivo sono le "idee", hanno confermato e sottolineato anche. ...

Advertising

_COSMOPOLIS_ : Taranto, nasce il progetto ''Care Leavers'' #taranto #10marzo #attualità #cosmopolis_media - ReporterGourmet : Quando l’età è solo un fatto anagrafico. Gaetano e Giovanni Trovato avrebbero potuto tranquillamente sedersi sugli… - BicoccAlumni : ‘’Seatraceomics’’ è un progetto che nasce per risolvere il problema della #tracciabilità alimentare. È stato svilup… - TV2000it : RT @siamonoitv2000: Roma, il cuore delle case popolari di Vigne Nuove si colora grazie alla street art: nel centro Asl Roma1 nasce il prog… - siamonoitv2000 : Roma, il cuore delle case popolari di Vigne Nuove si colora grazie alla street art: nel centro Asl Roma1 nasce il… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce progetto

Il Tirreno

Si tratta di un servizio checon l'obiettivo di dare ai rider contratti stabili, mezzi e una ... Il Comune di Milano ha deciso di investire 37.500 euro nel, che riceverà soldi anche ...Da qui ilambizioso e condivisibile di spingere alla promozione di un turismo legato all'... le location diventano familiari per i telespettatori nei qualiil desiderio di visitarle dal ...Nasce il primo E-learning center in Italia che insegna a studenti e docenti come utilizzare i robot. Un RoboLab a Monza, in una delle sedi di Assolombarda, e che ha già raccolto ...“Sardinia Exams Project” ha stanziato 150 borse di studio per le scuole che parteciperanno al progetto, consistenti in quote d’esame gratuite per i ragazzi delle scuole. La prima iniziativa è già ...