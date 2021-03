Michelle Williams tra i protagonisti di un film sulla vita di Steven Spielberg

(Di mercoledì 10 marzo 2021)sembra farà parte del cast di unispirato alladi, impegnato come regista e sceneggiatore del progetto.sarà la protagonista di un nuovodiretto dache si ispirerà in parte alla sua infanzia. Il progetto verrà prodotto da Amblin Partners e ilmaker sarà coinvolto ance come co-sceneggiatore del progetto.firmerà lo script del lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, in collaborazione con Tony Kushner e le riprese dovrebbero iniziare in estate in vista di un debutto nelle sale previsto nel 2022....

