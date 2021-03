Messi e gli errori dagli undici metri: quello di stasera è il numero 28 in carriera (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella serata in cui il Barcellona era obbligato all’impresa al Parco dei Principi contro il PSG, Leo Messi si è acceso nel momento più difficile, quando i suoi erano sotto per 1-0 nonostante il dominio iniziale. E lo ha fatto pareggiando la gara con un siluro da fuori area che Keylor Navas può solo accompagnare con lo sguardo. Nel finale di primo tempo però, l’argentino ha fallito il rigore che avrebbe riaperto il discorso qualificazione. Navas tocca il pallone che poi finisce sulla traversa: si tratta del 28esimo rigore fallito in carriera su 127 tirati. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella serata in cui il Barcellona era obbligato all’impresa al Parco dei Principi contro il PSG, Leosi è acceso nel momento più difficile, quando i suoi erano sotto per 1-0 nonostante il dominio iniziale. E lo ha fatto pareggiando la gara con un siluro da fuori area che Keylor Navas può solo accompagnare con lo sguardo. Nel finale di primo tempo però, l’argentino ha fallito il rigore che avrebbe riaperto il discorso qualificazione. Navas tocca il pallone che poi finisce sulla traversa: si tratta del 28esimo rigore fallito insu 127 tirati. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

stebellentani : Prima stagione dal 2004/05 in cui né Messi né Ronaldo hanno superato gli ottavi di finale. - rosanne_sammut : RT @Gatta_Sa: I ballerini si stanno scannando, così come ieri i cantanti. Produzione mi spiace fate schifo!!! li avete messi inutilmente t… - Avv_G_Campa : RT @alexbine87: A me non importa niente di quanto guadagna, di quanti anni ha ecc... So che da noi (purtroppo) non verrà mai a giocare, ma… - AlessioMidgard : @TheExtremista Succhiano piu' il cazzo all europa che tutti gli europeisti messi insieme - cabula_federico : Il più forte è ancora messi per quanto mi riguarda.. ciò dimostra solo che non si vince da soli, come Ronaldo vince… -