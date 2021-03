Mal di testa o emicrania? Ecco quando andare dallo specialista (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Dolore pulsante alle tempie, nausea, vomito, sensibilità alla luce e ai suoni. Questa è la sintomatologia che spesso accompagna l’emicrania. Spesso è classificata come ‘semplice mal di testa’, ma non sempre è così. Il soggetto colpito da un attacco deve ricorrere al riposo completo in un ambiente silenzioso, isolato e buio. Chi ne soffre può davvero essere ‘limitato’ nella vita di tutti i giorni. Ma quali sono i campanelli d’allarme che devono spingere il paziente a rivolgersi ad uno specialista? Ci sono esami clinici che completano il quadro clinico? E che ruolo svolgono gli stili di vita corretti e quanto è importante dormire le giuste ore di sonno? L’agenzia di stampa Dire ha approfondito l’argomento con Licia Grazzi, neurologa e responsabile del Centro Cefalee della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico ‘Carlo Besta’ di Milano che ha recentemente scritto con il collega Paul Rizzoli, neurologo del John R. Graham Headache Center del Brigham and Women’s Faulkner Hospital, Harvard Medical School di Boston, l’articolo ‘Lessons from lockdown – behavioural interventions in migraine’ pubblicato sulla rivista ‘Nature Review Neurology’. Licia Grazzi Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Dolore pulsante alle tempie, nausea, vomito, sensibilità alla luce e ai suoni. Questa è la sintomatologia che spesso accompagna l’emicrania. Spesso è classificata come ‘semplice mal di testa’, ma non sempre è così. Il soggetto colpito da un attacco deve ricorrere al riposo completo in un ambiente silenzioso, isolato e buio. Chi ne soffre può davvero essere ‘limitato’ nella vita di tutti i giorni. Ma quali sono i campanelli d’allarme che devono spingere il paziente a rivolgersi ad uno specialista? Ci sono esami clinici che completano il quadro clinico? E che ruolo svolgono gli stili di vita corretti e quanto è importante dormire le giuste ore di sonno? L’agenzia di stampa Dire ha approfondito l’argomento con Licia Grazzi, neurologa e responsabile del Centro Cefalee della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico ‘Carlo Besta’ di Milano che ha recentemente scritto con il collega Paul Rizzoli, neurologo del John R. Graham Headache Center del Brigham and Women’s Faulkner Hospital, Harvard Medical School di Boston, l’articolo ‘Lessons from lockdown – behavioural interventions in migraine’ pubblicato sulla rivista ‘Nature Review Neurology’. Licia Grazzi

