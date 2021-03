M5S, Casaleggio sta tentando di mettere i bastoni tra le ruote a Conte tramite Rousseau? (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ultimo round del Movimento 5 Stelle si gioca sulla piattaforma Rousseau. Anche se, a dirla tutta, quella della piattaforma sembra solo una scusa utilizzata da Casaleggio per colpire il M5s e, soprattutto, Conte. Questa sera, alle 19, infatti, Davide Casaleggio presenterà il nuovo manifesto “Controvento”, una carta dei valori che dovrebbe indirizzare in futuro chiunque abbia l’intenzione di utilizzare i servizi della piattaforma. (segue dopo la foto) Quanto successo con l’approvazione del governo Draghi, infatti, ha fatto discutere e non deve ripetersi. E sebbene la scelta non sia piaciuta particolarmente a tutti quei grillini che hanno appoggiato l’esecutivo, questa volta i più hanno dovuto abbassare la testa di fronte a Casaleggio. O meglio: di fronte al notaio Valerio Tacchini, l’uomo che si ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ultimo round del Movimento 5 Stelle si gioca sulla piattaforma. Anche se, a dirla tutta, quella della piattaforma sembra solo una scusa utilizzata daper colpire il M5s e, soprattutto,. Questa sera, alle 19, infatti, Davidepresenterà il nuovo manifesto “Controvento”, una carta dei valori che dovrebbe indirizzare in futuro chiunque abbia l’intenzione di utilizzare i servizi della piattaforma. (segue dopo la foto) Quanto successo con l’approvazione del governo Draghi, infatti, ha fatto discutere e non deve ripetersi. E sebbene la scelta non sia piaciuta particolarmente a tutti quei grillini che hanno appoggiato l’esecutivo, questa volta i più hanno dovuto abbassare la testa di fronte a. O meglio: di fronte al notaio Valerio Tacchini, l’uomo che si ...

