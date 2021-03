Lotteria degli scontrini: la prima estrazione in data 11 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Lotteria degli scontrini giunge al via: in palio 100mila euro a testa per 10 acquirenti e 20mila per 10 venditori. Come partecipare La Lotteria degli scontrini, cioè il sistema che premia le gli acquisti cashless, è cominciato. L’11 marzo è la data designata per la prima estrazione. Rientrare tra i fortunati 10 vincitori non sarà per nulla facile, ma i premi in palio sono ricchissimi: ad ogni vincitore verranno consegnati 100mila euro. Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a febbraio gli scontrini validi generati sono stati 535.209.478. Le chance di vincere, a questo punto, si riducono tantissimo: la possibilità di portare a casa la tanto ambita somma è di ben 1 su 35 milioni. ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lagiunge al via: in palio 100mila euro a testa per 10 acquirenti e 20mila per 10 venditori. Come partecipare La, cioè il sistema che premia le gli acquisti cashless, è cominciato. L’11è ladesignata per la. Rientrare tra i fortunati 10 vincitori non sarà per nulla facile, ma i premi in palio sono ricchissimi: ad ogni vincitore verranno consegnati 100mila euro. Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a febbraio glivalidi generati sono stati 535.209.478. Le chance di vincere, a questo punto, si riducono tantissimo: la possibilità di portare a casa la tanto ambita somma è di ben 1 su 35 milioni. ...

