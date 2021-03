LIVE Sinner-Gaston 3-3, ATP Marsiglia 2021 in DIRETTA: match equilibrato nel 1° set (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ottima prima di servizio al centro di Gaston e 3-3 in questo 1° set. 40-30 Ottimo lo smash di Sinner, aprendosi bene il campo con il dritto. 3-2 Jannik tiene agevolmente il servizio, con un buon apporto di prime di servizio a cui il francese non ha saputo porre rimedio. Toccherà ora a Gaston andare a servire. 2-2 Si prosegue su questa falsariga nei turni al servizio con Gaston che tiene bene il servizio, sfruttando bene le sue traiettorie mancine. 2-1 Sinner, ottimo turno al servizio dell’altoatesino che non concede neanche le briciole e vola sul 2-1 nel 1° set. Gaston andrà alla battuta. Pareggia il conto Gaston con una gestione serena del primo turno in battuta, con Sinner ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOttima prima di servizio al centro die 3-3 in questo 1° set. 40-30 Ottimo lo smash di, aprendosi bene il campo con il dritto. 3-2 Jannik tiene agevolmente il servizio, con un buon apporto di prime di servizio a cui il francese non ha saputo porre rimedio. Toccherà ora aandare a servire. 2-2 Si prosegue su questa falsariga nei turni al servizio conche tiene bene il servizio, sfruttando bene le sue traiettorie mancine. 2-1, ottimo turno al servizio dell’altoatesino che non concede neanche le briciole e vola sul 2-1 nel 1° set.andrà alla battuta. Pareggia il contocon una gestione serena del primo turno in battuta, con...

