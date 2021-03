L’identikit degli italiani sui social network nei mesi della pandemia (Di mercoledì 10 marzo 2021) (foto: Getty Images)Da qualche settimana è arrivato Clubhouse a rivoluzionare il panorama dei social media in Italia, uno scenario che nei mesi precedenti a causa della pandemia aveva già fatto segnalare cambi di rotta in termini d’utilizzo e temi. Come emerge da Digital 2021, il report con i dati sull’utilizzo di internet e delle piattaforme social a livello mondiale e locale della società di comunicazione WeAresocial realizzato in collaborazione con Hootsuite, che sviluppa software di gestione della pubblicità sui canali digitali. Cosa fai su Internet? Il 92,6% degli italiani guarda video on-line, altre due grandi tendenze del 2020 appena concluso sono state il gaming (81,3%) e i podcast (25,1%). Dati e infografica ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) (foto: Getty Images)Da qualche settimana è arrivato Clubhouse a rivoluzionare il panorama deimedia in Italia, uno scenario che neiprecedenti a causaaveva già fatto segnalare cambi di rotta in termini d’utilizzo e temi. Come emerge da Digital 2021, il report con i dati sull’utilizzo di internet e delle piattaformea livello mondiale e localesocietà di comunicazione WeArerealizzato in collaborazione con Hootsuite, che sviluppa software di gestionepubblicità sui canali digitali. Cosa fai su Internet? Il 92,6%guarda video on-line, altre due grandi tendenze del 2020 appena concluso sono state il gaming (81,3%) e i podcast (25,1%). Dati e infografica ...

