Just Eat Takeaway com | ricavi in crescita del 54% a 2 | 4 miliardi di euro nel 2020

(Teleborsa) – Just Eat Takeaway.com, colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat, ha registrato ricavi in crescita del 54% a 2,4 miliardi di euro lo scorso anno. Gli utenti attivi sono aumentati del 23% a 60 milioni, mentre gli ordini del 42% a quota 588 milioni. L'EBITDA Adjusted ha raggiunto i 256 milioni di euro nel 2020, in aumento del 18% rispetto a 217 milioni di euro nel 2019 e superiore alle previsioni degli analisti (230 milioni). L'aumento è stato principalmente trainato da una crescita dell'EBITDA in Germania, Canada e Paesi Bassi, ha sottolineato la ...

