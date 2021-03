Inter, si ferma Kolarov in allenamento: affaticamento per il serbo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Problemi per Aleksandar Kolarov: il calciatore serbo si è fermato in allenamento ed è a rischio per il match contro il Torino Oggi l’Inter è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da parte di Antonio Conte. Secondo quanto riporta Sky Sport, il gruppo è stato diviso in due e chi ha giocato con l’Atalanta ha svolto un lavoro più leggero. Lavoro personalizzato per Aleksandar Kolarov a causa di un affaticamento. Il serbo lavorerà a parte nei prossimi giorni per cercare di recuperare la condizione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Problemi per Aleksandar: il calciatoresi èto ined è a rischio per il match contro il Torino Oggi l’è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da parte di Antonio Conte. Secondo quanto riporta Sky Sport, il gruppo è stato diviso in due e chi ha giocato con l’Atalanta ha svolto un lavoro più leggero. Lavoro personalizzato per Aleksandara causa di un. Illavorerà a parte nei prossimi giorni per cercare di recuperare la condizione. Leggi su Calcionews24.com

