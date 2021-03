Federer | il ritorno è sublime | battuto Evans in tre set all' Atp di Doha

(Di mercoledì 10 marzo 2021) E il 404° giornoriapparve. Di verde vestito, nel tripudio del pubblico die dei flash impazziti di fotografi e tifosi. Un evento così atteso che anche i colleghi non vogliono perderselo, ...

Nell'ultimo setha salvato con un ace una palla break nel settimo game ed Evans un match point nel decimo gioco. Nel 12° gioco,ha strappato il servizio del britannico chiudendo 7 - 5 ...Rogerè tornato da numero 6 al mondo, in un 250, ideale a suo avviso per rientrare senza troppe pressioni. Evans lo accoglie sul cemento del Qatar dopo oltre due settimane di allenamenti ...Il ritorno dello svizzero regala subito un grande match contro un ottimo avversario che si dimostra un test molto valido ...E il 404° giorno Federer riapparve. Di verde vestito, nel tripudio del pubblico di Doha e dei flash impazziti di fotografi e tifosi. Un evento così atteso che anche i colleghi non vogliono perderselo, ...