Enrico Letta chiede 48 ore per riflettere e decidere (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quarantotto ore per riflettere, pensare e decidere. Lo ha detto Enrico Letta, commentando su Twitter i molti messaggi ricevuti negli ultimi giorni in merito a una sua eventuale candidatura per la guida del Partito Democratico. L'ex Presidente del Consiglio sembra essere il nome forte da cui il Pd vorrebbe ripartire. Molti parlamentari ed esponenti dem, negli ultimi giorni, hanno sottolineato come la sua figura sia quella ideale per il post-Zingaretti. C'è una minoranza ancora non convinta e in ballo c'è anche il nome di Stefano Bonaccini. Ma, per il momento, serve tempo. Almeno due giorni. Enrico Letta e le 48 ore per decidere sul Pd Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo social, Enrico Letta ha ringraziato i suoi ...

