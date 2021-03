"Dove saremmo ora con Conte premier". Borghi, no a lockdown e chiusure: cosa vuol dire la Lega al governo | Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Anche voi aperturisti ci stiamo abituando: ci risiamo?". Myrta Merlino incalza Claudio Borghi, ospite de L'aria che tira su La7, sul tema delle chiusure anti-contagio da Covid e del possibile lockdown. "Chiudono davvero nel weekend? La gente non ci capisce un piffero", aggiunge la Merlino. Borghi contro le chiusure e il lockdown, guarda il Video su L'aria che tira "Noi stiamo cercando il più possibile di cambiare la traiettoria - replica il deputato leghista -, nel nostro piccolo perché in Parlamento la Lega conta ancora per il 17% e non per il primo partito che è, stando a quello che indicano tutti i sondaggi. Se ci fosse ancora Giuseppe Conte, saremmo in zona scarlatta, non rossa. Sarebbe tutto chiuso. Si sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Anche voi aperturisti ci stiamo abituando: ci risiamo?". Myrta Merlino incalza Claudio, ospite de L'aria che tira su La7, sul tema delleanti-contagio da Covid e del possibile. "Chiudono davvero nel weekend? La gente non ci capisce un piffero", aggiunge la Merlino.contro lee il, guarda ilsu L'aria che tira "Noi stiamo cercando il più possibile di cambiare la traiettoria - replica il deputato leghista -, nel nostro piccolo perché in Parlamento laconta ancora per il 17% e non per il primo partito che è, stando a quello che indicano tutti i sondaggi. Se ci fosse ancora Giuseppein zona scarlatta, non rossa. Sarebbe tutto chiuso. Si sta ...

Advertising

MariuzzoAndrea : @PietroDalmazzo @JacopoPellegr10 Resta poi il fatto che con un Dybala a posto probabilmente quest'anno saremmo dove… - soffia_blabla : Instagram mi ricorda una foto di 6 anni fa scattatami dal mio ragazzo di allora. L’unico che mi abbia amato veramen… - direwoIfed : la campagna vaccinazioni è un altro problema, però diciamo che se ognuno (stavolta tutti però) facesse il suo senza… - domthewizard : @michelelapenna5 Tra l'altro anche al rimpianto Marotta il primo anno andò malissimo, e se non fosse stato per il p… - ElenaedElena : @VivianaDesio @8giuseppe3 @anubi_matt Perdonami, vedo pochi in giro che non si attengono alle regole. Dove i giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove saremmo La lezione del mare Da dove vieni, qual è il tuo modo di ragionare, la tua attitudine a pensare in funzione del gruppo. ... All'inizio della scorsa estate saremmo dovuti partire per la Nuova Zelanda. Abbiamo aspettato e ...

Italia nuovamente in lockdown multicolore ... pieno di progetti e speranze, ci saremmo imbattuti in una pandemia sanitaria che, a tutt'oggi, ... il Covid19 sta mietendo vittime indistintamente in tutti e 5 i continenti, e nella nostra Italia, dove ...

PK compie 25 anni, Alessandro Sisti: "Così sfidammo l'ortodossia Disney" Sky Tg24 Covid a Modena. «Virus più aggressivo, certo Ma si pagano i comportamenti» Dottore, è dunque colpa della variante inglese? «È un dato di fatto che i contagi sono fortemente aumentati tra i nostri giovani, ma non è dimostrato con evidenza scientifica ...

Modena. Torrenova/ Il parcheggio in zona è spesso impossibile «Da quattro anni lotta tra condominio e Ausl» MODENA Nella stessa area del centro di vicinato di Torrenova, si sviluppa una grande zona residenziale composta da contesti di vario genere che vanno da piccoli condomini, maisonette e villette a schi ...

Davieni, qual è il tuo modo di ragionare, la tua attitudine a pensare in funzione del gruppo. ... All'inizio della scorsa estatedovuti partire per la Nuova Zelanda. Abbiamo aspettato e ...... pieno di progetti e speranze, ciimbattuti in una pandemia sanitaria che, a tutt'oggi, ... il Covid19 sta mietendo vittime indistintamente in tutti e 5 i continenti, e nella nostra Italia,...Dottore, è dunque colpa della variante inglese? «È un dato di fatto che i contagi sono fortemente aumentati tra i nostri giovani, ma non è dimostrato con evidenza scientifica ...MODENA Nella stessa area del centro di vicinato di Torrenova, si sviluppa una grande zona residenziale composta da contesti di vario genere che vanno da piccoli condomini, maisonette e villette a schi ...