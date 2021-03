Ctt Nord partecipa alla campagna di forestazione di Tree - Nation in Madagascar

Advertising

PISAinVIDEO : CTT Nord: un mondo più verde grazie all’adesione alla campagna di forestazione - ferpress : #CTTNORD ha deciso di aderire alla campagna di forestazione supportata da Tree-Nation - Ferpress - cascinanotizie : Un mondo più verde con CTT Nord - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: 'Pensiero di Natale', premiate le scuole - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: 'Pensiero di Natale', premiate le scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Ctt Nord

PisaToday

Gli ambientalisti nella task force regionale contro l'erosione costiera 8 marzo 2021, grazie ai corsi online erogati ai dipendenti da 'Dexma Group', ha deciso di aderire alla campagna di forestazione supportata da Tree - Nation, organizzazione impegnata in progetti di ...MASSA CARRARA ", grazie ai corsi online erogati ai dipendenti da Dexma Group, ha deciso di aderire alla campagna di forestazione supportata da Tree - Nation, organizzazione impegnata in progetti di ...Livorno: è stata portata al pronto soccorso da un'ambulanza della Svs di via San Giovanni con traumi alla gamba destra ...L’iniziativa prevede la piantumazione di un albero di Rhizophora mucronata per ogni partecipante ai corsi on line ...