Covid, in aumento le zone rosse e arancioni locali: le restrizioni in regioni e province (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con le varianti sempre più diffuse e responsabili del moltiplicarsi dei contagi di coronavirus, in molte aree sono in vigore ordinanze che impongono restrizioni mirate su specifici territori a livello regionale, comunale o provinciale. In Puglia rafforzate le misure nel barese: chiuse le scuole. Secondo uno studio, la provincia con la più alta incidenza di positivi prevista a due settimane è Brescia (85 nuovi casi al giorno per 100.000 abitanti): il valore soglia è di 45

