Covid, Crisanti: “Test rapidi? Non vedono molte varianti, se usati in modo sbagliato contribuiscono alla diffusione del virus” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Test rapidi? Inorridisco quando vengono utilizzati nel modo sbagliato perché contribuiscono a diffondere il virus soprattutto nelle comunità. Ci sono innumerevoli casi che dimostrano che se usati in modo sbagliato contribuiscono a diffondere il virus specialmente nelle comunità. Fra poco – ha anticipato – la nostra Università annuncerà ufficialmente che si sono delle varianti totalmente invisibili ai Test rapidi e questo pone un problema serissimo di sanità pubblica”. Così a Sky TG24 il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, ospite di Buongiorno ha commentato l’utilizzo diffuso di Test ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “? Inorridisco quando vengono utilizzati nelperchéa diffondere ilsoprattutto nelle comunità. Ci sono innumerevoli casi che dimostrano che seina diffondere ilspecialmente nelle comunità. Fra poco – ha anticipato – la nostra Università annuncerà ufficialmente che si sono delletotalmente invisibili aie questo pone un problema serissimo di sanità pubblica”. Così a Sky TG24 il professor Andrea, microbiologo dell’Università di Padova, ospite di Buongiorno ha commentato l’utilizzo diffuso di...

