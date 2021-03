Covid | Asl Napoli 3 | cercansi volontari medici e infermieri per 13 distretti Via al bando

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 marzo 2021) In vista del potenziamento della campagna vaccinale anti, la Asl3 Sud ha emesso un, con scadenza al 31 marzo, per la creazione di un elenco didisposti a prestare la propria collaborazione presso i punti vaccinali nei 13sociosanitari aziendali. Le figure professionali ricercate sono quelle di medico, farmacista e infermiere, iscritti ai relativi ordini professionali, compreso i professionisti in quiescenza. Gli interessati dovranno dare la propria disponibilità minima quantificata in un turno di 6 ore in una giornata scegliendo il distretto di riferimento. “Le attività – si legge in una nota della Asl3 Sud – saranno svolte a totale titolo gratuito, salvo un rimborso in caso di trasferimento da una sede all’altra nel corso della stessa ...