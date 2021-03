Cosa (non) vi hanno detto su Sputnik V. Parla Pregliasco (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si fa presto a dire Sputnik V. Sul vaccino anti Covid-19 russo si divide la politica italiana, fra chi invita alla prudenza e vuole aspettare l’autorizzazione delle agenzie europea e italiana del farmaco, l’Ema e l’Aifa, e chi chiede a gran voce di avviare la produzione e la distribuzione nello stivale. In verità, contrariamente a una certa vulgata (e propaganda), anche la comunità scientifica non ha emesso un verdetto unanime. Due giorni fa, ad esempio, la presidente del board dell’Ema, Christa Wirthumer-Hoche, ha detto che autorizzare oggi il vaccino fabbricato dal centro Gamaleya di Mosca è come giocare alla “roulette russa”. “La verità è che fino a poco tempo fa non sapevamo niente di questo vaccino, e oggi sappiamo molto poco – commenta con Formiche.net Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore sanitario dell’Irccs ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si fa presto a direV. Sul vaccino anti Covid-19 russo si divide la politica italiana, fra chi invita alla prudenza e vuole aspettare l’autorizzazione delle agenzie europea e italiana del farmaco, l’Ema e l’Aifa, e chi chiede a gran voce di avviare la produzione e la distribuzione nello stivale. In verità, contrariamente a una certa vulgata (e propaganda), anche la comunità scientifica non ha emesso un verunanime. Due giorni fa, ad esempio, la presidente del board dell’Ema, Christa Wirthumer-Hoche, hache autorizzare oggi il vaccino fabbricato dal centro Gamaleya di Mosca è come giocare alla “roulette russa”. “La verità è che fino a poco tempo fa non sapevamo niente di questo vaccino, e oggi sappiamo molto poco – commenta con Formiche.net Fabrizio, virologo, direttore sanitario dell’Irccs ...

