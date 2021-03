Camera: al via votazione per elezione vicepresidente, Fi candida Mandelli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Al via alla Camera la votazione per l'elezione di un vicepresidente, in sostituzione di Mara Carfagna, di Forza Italia, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. A sostituirla dovrebbe essere un esponente dello stesso partito, che ha deciso di candidare Andrea Mandelli. Risulterà eletto il deputato che otterrà più voti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Al via allalaper l'di un, in sostituzione di Mara Carfagna, di Forza Italia, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. A sostituirla dovrebbe essere un esponente dello stesso partito, che ha deciso dire Andrea. Risulterà eletto il deputato che otterrà più voti.

