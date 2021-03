America' s Cup | Sibello | Luna Rossa cammina | differenza di velocità non considerevole

Advertising

sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la prima, ma ?@lunarossa? risponde nella seconda regata?????????? La prima giornata di ?… - SkySport : America's Cup, Luna Rossa-New Zealand Gli HIGHLIGHTS di gara 1 e gara 2 ? - lioguazzini : Fra poco su ?@RaiDue? Speciale America’s Cup - sanktaklaus : RT @lioguazzini: La sfida di @lunarossa alla 36ma edizione della @americascup oggi su @RaiDue “Speciale America’s Cup” ore 18.40 da non pe… -

Ultime Notizie dalla rete : America Cup

Auckland, 10 marzo 2021 " La prima giornata di'sha detto che Luna Rossa se la gioca. Uno a uno il punteggio dopo due regate contro Team New Zealand , si gareggia al meglio delle 13. Dopo domani le regate 3 e 4 a cui Luna Rossa arriva ...Le regate dell''s2021, con la sfida tra Luna Rossa e New Zeland, si possano vedere in diretta TV e streaming: ecco dove e quando. A distanza di 21 anni dalla prima volta, in'sè tornata la ...Il trimmer di Luna Rossa ha commentato la prima giornata di America’s Cup, uno a uno con New Zealand: la barca italiana se la può giocare ...Le regate dell'America's Cup 2021, con la sfida tra Luna Rossa e New Zeland, si possano vedere in diretta TV e streaming: ecco dove e quando.