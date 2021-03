Alternative alla nuova autostrada? 'Non ci sono'. 'Invece sì'. Ma la verità da che parte sta? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non esistono "strade Alternative" alla nuova autostrada Bergamo Treviglio? Non è vero. E, come non bastasse, a smentire quanto di "inesatto"affermato dal presidente della Provincia di Bergamo, ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non esistono "stradeBergamo Treviglio? Non è vero. E, come non basse, a smentire quanto di "inesatto"affermato dal presidente della Provincia di Bergamo, ...

Advertising

DSantanche : Siamo alla 3ondata, l'ennesima che travolgerà tutto. Chiuse le scuole, falliscono le imprese, i sanitari ancora sol… - AnonimoNero : @liviozeta67 Per me mancanza di alternative a mio parere 2 anni fa dovevamo ripartire con Conte che a livello motiv… - pimpi59 : @BarsineAR Sì, non ci sono molte alternative. Di sicuro alla paura del virus si aggiunge lo sgomento per la situazi… - Le_Alternative : @pietroblu @EFF Grazie per la citazione! La traduzione è opera di - JPeppp : @iamnandissimo Non poteva lasciare in campo 2 giocatori che non ne avevano più, alla fine ha lasciato in campo Arth… -