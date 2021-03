A sentire i senatori che reclamano priorità per il vaccino, provo un senso di nausea (Di mercoledì 10 marzo 2021) di Claudia Di Maio C’era un tempo in cui la gente urlava dai balconi “ce la faremo”, in cui i più generosi si offrivano di fare la spesa per condomini interi, in cui medici si auto isolavano dai propri familiari per evitare di contagiarli, in cui volontari andavano in giro a distribuire pasti gratuiti e in cui anziani sacrificavano la loro stessa vita cedendo il casco Cpap a qualcuno più giovane che ne aveva bisogno. Eravamo uniti nella disavventura e da un governo attivo, vicino e che dava il buon esempio… unione dissolta dall’imminente ascesa del Dio denaro. Così tutto è cambiato. Nessun governo che ci rende partecipi di intenti e risultati ufficiali mettendoci la faccia, eroi d’Italia relegati all’ombra e quasi tutta l’informazione ridotta a gossip e propaganda. Siamo bersagliati da un coacervo di titoli celebrativi del “Governo dei Migliori”… una cacofonia di opinioni – non dati di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) di Claudia Di Maio C’era un tempo in cui la gente urlava dai balconi “ce la faremo”, in cui i più generosi si offrivano di fare la spesa per condomini interi, in cui medici si auto isolavano dai propri familiari per evitare di contagiarli, in cui volontari andavano in giro a distribuire pasti gratuiti e in cui anziani sacrificavano la loro stessa vita cedendo il casco Cpap a qualcuno più giovane che ne aveva bisogno. Eravamo uniti nella disavventura e da un governo attivo, vicino e che dava il buon esempio… unione dissolta dall’imminente ascesa del Dio denaro. Così tutto è cambiato. Nessun governo che ci rende partecipi di intenti e risultati ufficiali mettendoci la faccia, eroi d’Italia relegati all’ombra e quasi tutta l’informazione ridotta a gossip e propaganda. Siamo bersagliati da un coacervo di titoli celebrativi del “Governo dei Migliori”… una cacofonia di opinioni – non dati di ...

Advertising

SoloTrePi : RT @Surfiniae: A sentire i senatori che reclamano priorità per il vaccino, provo un senso di nausea - JolietJackBlues : RT @Surfiniae: A sentire i senatori che reclamano priorità per il vaccino, provo un senso di nausea - Surfiniae : A sentire i senatori che reclamano priorità per il vaccino, provo un senso di nausea - Leo_Martilotti : @_ThousandN Frasi come quella di De Ligt “È troppo presto per uscire a marzo” e di Chiesa “Stasera dovevamo passare… - guich76 : @LePortinaie Io più che i senatori avrei voluto sentire e vedere il presidente #Agnelli -

Ultime Notizie dalla rete : sentire senatori Tutta colpa di Pirlo? Sui social i tifosi si sfogano. E c'è perfino chi rivuole Sarri ... ma i colpi del tifoso deluso hanno mirato soprattutto il centrocampo e i senatori: il primo come ... il deludente score dei tre anni targati CR7 si fa sentire. Meglio allora, secondo una parte di ...

Usa. Scontro fra governo federale e statale sulla riforma elettorale ... ma due dei senatori democratici, Joe Manchin (West Virginia), e Kyrsten Sinema (Arizona) fino al ...e mantenere il potere dei bianchi in un Paese in cui i gruppi minoritari continuano a fare sentire la ...

A sentire i senatori che reclamano priorità per il vaccino, provo un senso di nausea Il Fatto Quotidiano ... ma i colpi del tifoso deluso hanno mirato soprattutto il centrocampo e i: il primo come ... il deludente score dei tre anni targati CR7 si fa. Meglio allora, secondo una parte di ...... ma due deidemocratici, Joe Manchin (West Virginia), e Kyrsten Sinema (Arizona) fino al ...e mantenere il potere dei bianchi in un Paese in cui i gruppi minoritari continuano a farela ...