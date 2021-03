Virus in Campania, oltre 2700 positivi nella giornata di oggi: i dati (Di martedì 9 marzo 2021) Sono oltre 2700 i positivi di oggi su oltre 23mila tamponi processati. Lo rende noto l’ultimo bollettino di oggi 9 marzo, inviato dall’unità di Crisi della regione Campania. Si registra un boom di guariti: oltre 1300. Il bollettino di oggi positivi del giorno: 2.709 (di cui 449 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.735 Sintomatici: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 marzo 2021) Sonodisu23mila tamponi processati. Lo rende noto l’ultimo bollettino di9 marzo, inviato dall’unità di Crisi della regione. Si registra un boom di guariti:1300. Il bollettino didel giorno: 2.709 (di cui 449 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.735 Sintomatici: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilvaglio1 : Virus – Percentuale quasi doppia di nuovi contagiati (14,4%) in Campania rispetto al dato nazionale (7,5%) Nuovo de… - Tricoloreamo : RT @RadioRadioWeb: Ma la casa non era lo scudo dei cittadini contro il virus? Ascoltate il racconto di @amodeomatrix su quanto accade in al… - umbertinos : @robersperanza @matteosalvinimi @VincenzoDeLuca @istsupsan Intollerbaile mettere sullo stesso piano tutte le provin… - Angie53671625 : RT @Angie53671625: Zona rossa in Campania.Soluzione più facile,ma tra 15 giorni sparisce il #covid?Ma se n'è vedranno delle belle ora che… - Angie53671625 : Zona rossa in Campania.Soluzione più facile,ma tra 15 giorni sparisce il #covid?Ma se n'è vedranno delle belle ora… -