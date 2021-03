UFFICIALE Noble rinnova col West Ham fino al 2022 | poi sarà ritiro

(Di martedì 9 marzo 2021) Continua la leggenda di MarkalHam: rinnovoalper il capitano degli Hammers che a fine contratto si ritirerà Markper un altro anno con ilHam: il capitano alla fine del nuovo contratto () dirà addio al calcio giocato. «Prima di tutto, a nome dei giocatori e dello staff qui, vorrei farvi i nostri migliori auguri e spero che stiate tutti bene e al sicuro in questo momento. Volevo scrivere questa lettera per dirti personalmente che sono felicissimo di aver accettato l’opportunità di prolungare il mio contratto con il Club,all’estate del. Ho anche deciso, dopo molte considerazioni, che la stagione 2021/22la mia diciottesima e ultima stagione ...

West Ham, UFFICIALE: rinnova Noble per un anno, poi il ritiro: Mark Noble ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto

Continua la leggenda di Mark Noble al West Ham: rinnovo fino al 2022 per il capitano degli Hammers che a fine contratto si ritirerà. Mark Noble ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto con il West Ham, annunciandolo con una lettera. La leggenda del club, 34 anni a maggio, continuerà per un'altra stagione, dopo la quale si ritirerà.