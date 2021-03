Tunisia, naufragio al largo delle isole Kerkennah: ripescati 39 cadaveri (Di martedì 9 marzo 2021) In Tunisia il ministero della Difesa tunisino ha reso noto di aver ripescato, dopo il naufragio di due imbarcazioni di fortuna al largo delle isole Kerkennah, nel governatorato di Sfax, i corpi di 39 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Inil ministero della Difesa tunisino ha reso noto di aver ripescato, dopo ildi due imbarcazioni di fortuna al, nel governatorato di Sfax, i corpi di 39 ...

Advertising

RaiNews : Provenivano per la maggior parte dall'Africa subsahariana per tentare di raggiungere l'Europa #Tunisia #Sfax… - TgLa7 : Naufragio in Tunisia: ripescati 39 cadaveri ++ Sono 165 i migranti soccorsi. Due le imbarcazioni affondate. #MIGRANTI - TgLa7 : #Naufragio in Tunisia, morti 14 migranti, 139 in salvo - GHERARDIMAURO1 : Naufragio in Tunisia: ripescati 39 cadaveri - semprecontro : RT @TgLa7: Naufragio in Tunisia: ripescati 39 cadaveri ++ Sono 165 i migranti soccorsi. Due le imbarcazioni affondate. #MIGRANTI -