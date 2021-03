Traffico Roma del 09-03-2021 ore 18:00 (Di martedì 9 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare abbiamo Code in carreggiata interna tra La Tiburtina è uscita La Rustica nella zona sud Code in carreggiata esterna dal bivio con la Roma Fiumicino all’uscita Ostia Acilia e sempre in esterna e rallentamenti con code a tratti a partire dalla Laurentina allo svincolo Romanina nella zona di Monte Mario Coda in via Trionfale in via Acquedotto del Peschiera nelle due direzioni tra Viale dei Bagni San Filippo Neri abbiamo rallentamenti e code in via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII sino al Gemelli ci sono cose anche sulla Cassia lungo la Flaminia rispettivamente tra una storta la Giustiniana è da francesina Grottarossa sulla tangenziale Restano chiuse per Traffico intenso in direzione di San Giovanni tra Tor di Quinto e la Salaria e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare abbiamo Code in carreggiata interna tra La Tiburtina è uscita La Rustica nella zona sud Code in carreggiata esterna dal bivio con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia e sempre in esterna e rallentamenti con code a tratti a partire dalla Laurentina allo svincolonina nella zona di Monte Mario Coda in via Trionfale in via Acquedotto del Peschiera nelle due direzioni tra Viale dei Bagni San Filippo Neri abbiamo rallentamenti e code in via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII sino al Gemelli ci sono cose anche sulla Cassia lungo la Flaminia rispettivamente tra una storta la Giustiniana è da francesina Grottarossa sulla tangenziale Restano chiuse perintenso in direzione di San Giovanni tra Tor di Quinto e la Salaria e ...

