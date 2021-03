Sorrento tra i Comuni candidati alla fibra ultra veloce con tecnologia Ftth (Di martedì 9 marzo 2021) C’è anche Sorrento tra i 1600 Comuni che, entro il 2025, saranno coperti dalla fibra Ftth, per almeno il 75 per cento delle unità abitative. Lo sviluppo di questa banda larga fornisce l’accesso all’alta velocità di internet direttamente a casa, con vantaggi evidenti sulla qualità e sulla velocità della trasmissione dei dati. “Grazie a questo tipo di connessione sarà possibile utilizzare al meglio i più diffusi servizi di streaming e le piattaforme di videochiamata – spiega l’assessore all’Innovazione, Rosa Persico – Un’esigenza particolarmente avvertita dai cittadini, in questo periodo di pandemia, tra Dad e smart working. Per il futuro, la rete in fibra ottica, che rappresenta la tecnologia più performante, consentirà di avere nelle nostre abitazioni una connessione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) C’è anchetra i 1600che, entro il 2025, saranno coperti d, per almeno il 75 per cento delle unità abitative. Lo sviluppo di questa banda larga fornisce l’accesso all’alta velocità di internet direttamente a casa, con vantaggi evidenti sulla qualità e sulla velocità della trasmissione dei dati. “Grazie a questo tipo di connessione sarà possibile utilizzare al meglio i più diffusi servizi di streaming e le piattaforme di videochiamata – spiega l’assessore all’Innovazione, Rosa Persico – Un’esigenza particolarmente avvertita dai cittadini, in questo periodo di pandemia, tra Dad e smart working. Per il futuro, la rete inottica, che rappresenta lapiù performante, consentirà di avere nelle nostre abitazioni una connessione ...

