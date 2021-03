Sanremo, Willie Peyote si scusa coi colleghi: «So di essere una testa di ca**o. Talvolta il microfono dovrebbero spegnermelo» (Di martedì 9 marzo 2021) Willie Peyote “Francesco Renga ha cagato sul microfono. A un certo punto sembrava Aiello” mentre è stata ruffiana la scelta di Ermal Meta di esibirsi sulle note di Caruso nel giorno della nascita di Lucio Dalla. Frasi, decisamente scorrette, pronunciate da Willie Peyote, fresco vincitore del premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2021, nei riguardi dei suoi colleghi. Per tale motivo, nelle scorse ore, il cantante è stato costretto a scusarsi con i suoi colleghi. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Willie ha chiesto pubblicamente scusa ai colleghi che ha offeso nel corso di un programma su Twitch, pur specificando di avere già chiarito con loro ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 marzo 2021)“Francesco Renga ha cagato sul. A un certo punto sembrava Aiello” mentre è stata ruffiana la scelta di Ermal Meta di esibirsi sulle note di Caruso nel giorno della nascita di Lucio Dalla. Frasi, decisamente scorrette, pronunciate da, fresco vincitore del premio della critica Mia Martini al Festival di2021, nei riguardi dei suoi. Per tale motivo, nelle scorse ore, il cantante è stato costretto arsi con i suoi. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram,ha chiesto pubblicamenteaiche ha offeso nel corso di un programma su Twitch, pur specificando di avere già chiarito con loro ...

