Sambenedettese | M Lopez | “Poca chiarezza da parte del club | situazione pesante”

(Di martedì 9 marzo 2021) Momento difficile dal punto di vista societario per lache sta vivendo giorni complicati e caratterizzati dal battibecco a distanza tra il Presidente Serafino e l’ex numero uno Franco Fedeli. Sul tema è intervenuto anche Maxi, capitano della formazione marchigiana, con una storia su instagram. Questo il testo del messaggio di: “Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb, e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l’attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e lache ilsta vivendo in questo momento e come talesia divenuta. Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore ...

Commenta per primo Clima difficile in casa, nonostante la vittoria contro l' Arezzo . Sul tavolo il tema stipendi, coi pagamenti in ritardo, a prendere la parola Maxi, centravanti dei marchigiani: 'Sono orgoglioso di ...(3 - 4 - 1 - 2) : 22 Nobile; 15 Cristini, 6 Di Pasquale, 5 Enrici, 18 Fazzi, 14 Rossi, 23 Angiulli, 33 Liporace; 10 Botta; 11, 32 Lescano. Allenatore Paolo Montero AREZZO (3 - 5 - ...Acque agitate in casa Sambenedettese. Il videomessaggio del presidente Serafino, che ha incassato la replica dell’ex numero uno rossoblu Fedeli, non ha rasserenato l’ambiente. Anche Maxi Lopez ha volu ...I rossoblù interrompono il digiuno di vittorie che durava da quasi 40 giorni. L’argentino risolve su punizione una gara sempre controllata ...