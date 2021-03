Regate al lago Patria: per il Posillipo due ori, cinque argenti e un bronzo (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPosillipo (Na) – Si è aperta, nonostante la nuova zona rossa, la stagione agonistica del canottaggio al lago Patria, bacino in fase di maquillage, e di attenzione da parte degli enti locali Federazione Italiana Canottaggio nazionale e regionale, in primis, ma anche del comune di Giugliano, dell’Ente riserva Volturno e dell’Associazione Circoli Canottieri lago Patria. La squadra dei canottieri del Circolo Posillipo, mostrando un buon grado di preparazione, ha portato a casa 2 medaglie d’oro, 5 d’argento, 1 bronzo. Confermano il buono stato di forma gli junior Ceccarino, Chierchia, Piovesana, Lobascio E., che si affermano nel 2 senza e nel doppio, mostrandosi all’altezza del prossimo meeting Nazionale. Buona prestazione dei giovanissimo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Si è aperta, nonostante la nuova zona rossa, la stagione agonistica del canottaggio al, bacino in fase di maquillage, e di attenzione da parte degli enti locali Federazione Italiana Canottaggio nazionale e regionale, in primis, ma anche del comune di Giugliano, dell’Ente riserva Volturno e dell’Associazione Circoli Canottieri. La squadra dei canottieri del Circolo, mostrando un buon grado di preparazione, ha portato a casa 2 medaglie d’oro, 5 d’argento, 1. Confermano il buono stato di forma gli junior Ceccarino, Chierchia, Piovesana, Lobascio E., che si affermano nel 2 senza e nel doppio, mostrandosi all’altezza del prossimo meeting Nazionale. Buona prestazione dei giovanissimo ...

Regate al lago Patria: per il Posillipo due ori, cinque argenti e un bronzo

