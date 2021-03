Quelli che aspettano un vaccino "migliore" sono ovunque. Il pregiudizio su Astrazeneca (Di martedì 9 marzo 2021) Accanto alla schiera di Quelli che il vaccino hanno deciso di non farlo, c’è l’esercito di Quelli che “aspettano” perché hanno un pregiudizio nei confronti del di Astrazeneca. Prima o poi si vaccineranno, ma non sono convinti dell’efficacia del vaccino ad essi designato per fascia d’età o per categoria professionale, quindi preferiscono semplicemente aspettare che ne arrivi un altro. “migliore”, a parer loro ma non per la scienza: che invece sostiene l’efficacia di Astrazeneca. Basta fare un giro nelle scuole per raccogliere le perplessità. Al personale scolastico, così come alle forze dell’ordine e ora anche agli over 65, è stato destinato l’Astrazeneca. Ma l’Astra-scetticismo dilaga: “Sembra sia un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Accanto alla schiera diche ilhanno deciso di non farlo, c’è l’esercito diche “” perché hanno unnei confronti del di. Prima o poi si vaccineranno, ma nonconvinti dell’efficacia delad essi designato per fascia d’età o per categoria professionale, quindi preferiscono semplicemente aspettare che ne arrivi un altro. “”, a parer loro ma non per la scienza: che invece sostiene l’efficacia di. Basta fare un giro nelle scuole per raccogliere le perplessità. Al personale scolastico, così come alle forze dell’ordine e ora anche agli over 65, è stato destinato l’. Ma l’Astra-scetticismo dilaga: “Sembra sia un ...

