**Pd: Cuppi, 'da Sardine offesa a comunità dem, non costruttivi ma distruttivi'** (2) (Di martedì 9 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Pd, la presidente dem Valentina Cuppi: “Accogliamo Sardine con entusiasmo. Ora necessario cambiamento” - F_Rossi_ : @martinoloiacono E le sardine avevano trovato la soluzione per il PD: più Cuppi, meno Morassut... - martinoloiacono : === Pd: Cuppi, 'partito tossico'? No a offese distruttive (AGI) Valentina Cuppi, presidente del Pd, ha incontrato… - TV7Benevento : **Pd: Cuppi, 'da Sardine offesa a comunità dem, non costruttivi ma distruttivi'** (2)... - TV7Benevento : Pd: Pini, 'Cuppi risponda a Santori, basta mettere la testa sotto la sabbia'... -