Pallavolo | Veltri Donne in rete ' grave violenza contro donne | subito intervento organi preposti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Chiediamo aglia governo delle società sportive di intervenire immediatamente per dirimere una situazione che colpisce e lede ancora una volta la vita delle, tra questi quello ad una libera e consapevole maternità". A rispondere all'Adnkronos intervenendo senza mezzi termini sulla vicenda della giocatrice diLara Lugli è Antonella, presidente di D.i.re,in, che afferma: "Apriamo le porte alla giocatrice Lugli per qualsiasi azione voglia compiere attraverso i nostri centri, perché quanto avvenuto è una gravissima forma dile". "E' una notizia che si commenta da sola non ...