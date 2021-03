Omicidio Attanasio: attesa per risultati inchiesta Onu (Di martedì 9 marzo 2021) Attesi per i prossimi giorni i primi riscontri dell’inchiesta Onu sull’agguato mortale in Congo all’ambasciatore italiano Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci I primi riscontri dell’indagine delle Nazioni Unite sull’agguato del 22 febbraio nella Repubblica democratica del Congo, con l’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, non saranno presentati… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Attesi per i prossimi giorni i primi riscontri dell’Onu sull’agguato mortale in Congo all’ambasciatore italiano Lucae al carabiniere Vittorio Iacovacci I primi riscontri dell’indagine delle Nazioni Unite sull’agguato del 22 febbraio nella Repubblica democratica del Congo, con l’uccisione dell’ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, non saranno presentati… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

RaiNews : 'Indagare sull’omicidio di #Attanasio? Sarà molto difficile. Il governo di Kinshasa non ha potere nell’area' #Congo… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Nigrizia smaschera l'”Operazione Milano”. Decisi a Kigali l’omicidio Attanasio e quello del giudice che doveva indagare htt… - atlantidelibri : RT @RaiNews: 'Indagare sull’omicidio di #Attanasio? Sarà molto difficile. Il governo di Kinshasa non ha potere nell’area' #Congo #deborakay… - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: 'Indagare sull’omicidio di #Attanasio? Sarà molto difficile. Il governo di Kinshasa non ha potere nell’area' #Congo #deborakay… - veronicaRAN24 : RT @RaiNews: 'Indagare sull’omicidio di #Attanasio? Sarà molto difficile. Il governo di Kinshasa non ha potere nell’area' #Congo #deborakay… -