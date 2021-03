Nel Pd niente da occupare, servono 10, 100, 1000 Elly Schlein (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Elly Schlein meglio di altri può comprendere l’angoscia di tanti elettori. Non ne faccia una questione personale. Lei, 35enne amministratrice pubblica italiana, esponente politica progressista, da tanto impegnata nel rinnovamento della sinistra è in buona compagnia: da Aboubakar Soumahoro, il sindacalista attivo nella lotta al caporalato, ai tanti giovani amministratori, sindaci per passione e servizio civile, ma anche a parlamentari ed ex ministri meno logorati dal correntismo. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Elly Schlein meglio di altri può comprendere l’angoscia di tanti elettori. Non ne faccia una questione personale. Lei, 35enne amministratrice pubblica italiana, esponente politica progressista, da tanto impegnata nel rinnovamento della sinistra è in buona compagnia: da Aboubakar Soumahoro, il sindacalista attivo nella lotta al caporalato, ai tanti giovani amministratori, sindaci per passione e servizio civile, ma anche a parlamentari ed ex ministri meno logorati dal correntismo.

