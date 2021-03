“Nada”: chi è Nada la protagonista di La bambina che non voleva cantare (Di martedì 9 marzo 2021) Domani sera, mercoledì 10 marzo, in prima serata su Rai1 andrà in onda “La bambina che non voleva cantare”, la pellicola che racconta la straordinaria storia di Nada, la famosissima cantante che debuttò al Festival di Sanremo a soli quindici anni con “Ma che freddo fà” nel 1969. Nada Malanima, conosciuta da tutti come Nada, è nata a Gabbro –in provincia di Livorno – nel 1953. Si racconta che la madre, Viviana Fenzi, scelse questo nome insolito proprio dopo che una chiromante, di nome Nada, le predisse che avrebbe avuto una figlia e che questa avrebbe avuto successo e avrebbe viaggiato molto. Il debutto di Nada a Sanremo a soli quindici anni La vita da ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 9 marzo 2021) Domani sera, mercoledì 10 marzo, in prima serata su Rai1 andrà in onda “Lache non”, la pellicola che racconta la straordinaria storia di, la famosissima cantante che debuttò al Festival di Sanremo a soli quindici anni con “Ma che freddo fà” nel 1969.Malanima, conosciuta da tutti come, è nata a Gabbro –in provincia di Livorno – nel 1953. Si racconta che la madre, Viviana Fenzi, scelse questo nome insolito proprio dopo che una chiromante, di nome, le predisse che avrebbe avuto una figlia e che questa avrebbe avuto successo e avrebbe viaggiato molto. Il debutto dia Sanremo a soli quindici anni La vita da ...

