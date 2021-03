«Montalbano»: il finale «shock» che divide i fan (Di martedì 9 marzo 2021) Di scappatelle e di «vampe d’agosto», per usare un termine caro a Camilleri, il Commissario Montalbano ne ha avute tante, ma mai avremmo pensato che quella decisiva sarebbe arrivata nella puntata che, ora come ora, potrebbe essere l’ultima della fiction ventennale di Raiuno. Ne Il Metodo Catalanotti, andato in onda lunedì 8 marzo, Salvo (Luca Zingaretti) incontra, infatti, Antonia (Greta Scarano), la nuova responsabile della scientifica con la quale scatta subito la scintilla. Chi ha un minimo di dimestichezza con Montalbano sa che non è la prima volta che il commissario cada in tentazione, ma l’amore per la sua Livia (Sonia Bergamasco), così lontana eppure così vicina, è sempre stato più forte di qualsiasi cosa. Non stavolta, però. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Di scappatelle e di «vampe d’agosto», per usare un termine caro a Camilleri, il Commissario Montalbano ne ha avute tante, ma mai avremmo pensato che quella decisiva sarebbe arrivata nella puntata che, ora come ora, potrebbe essere l’ultima della fiction ventennale di Raiuno. Ne Il Metodo Catalanotti, andato in onda lunedì 8 marzo, Salvo (Luca Zingaretti) incontra, infatti, Antonia (Greta Scarano), la nuova responsabile della scientifica con la quale scatta subito la scintilla. Chi ha un minimo di dimestichezza con Montalbano sa che non è la prima volta che il commissario cada in tentazione, ma l’amore per la sua Livia (Sonia Bergamasco), così lontana eppure così vicina, è sempre stato più forte di qualsiasi cosa. Non stavolta, però.

