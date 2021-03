Mondo di mezzo: 12 anni e 10 mesi a Buzzi, 10 anni a Carminati (Di martedì 9 marzo 2021) Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminati. E’ la condanna decisa dai giudici della Prima Corte d’Appello nel processo d’Appello bis sull’inchiesta ‘Mondo di mezzo’ dopo che la Cassazione il 22 ottobre del 2019 ha fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l’accusa di associazione mafiosa. Il nuovo processo si è celebrato per rideterminare le pene per venti imputati. In aula alla lettura della sentenza era presente la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il procuratore generale Pietro Catalani aveva chiesto per l’ex Nar Carminati undici anni e un mese e per Salvatore Buzzi 12 anni, 8 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Dodicie dieciper Salvatoree dieciper Massimo. E’ la condanna decisa dai giudici della Prima Corte d’Appello nel processo d’Appello bis sull’inchiesta ‘di’ dopo che la Cassazione il 22 ottobre del 2019 ha fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l’accusa di associazione mafiosa. Il nuovo processo si è celebrato per rideterminare le pene per venti imputati. In aula alla lettura della sentenza era presente la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il procuratore generale Pietro Catalani aveva chiesto per l’ex Narundicie un mese e per Salvatore12, 8 ...

