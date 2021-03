Marvel's Avengers, arrivano chiarimenti dagli sviluppatori sull'aumento dei punti XP (Di martedì 9 marzo 2021) Qualche giorno fa Crystal Dynamics aveva pubblicato una serie di aggiornamenti che sarebbero stati introdotti all'interno di Marvel's Avengers: tra questi, un aumento dei punti esperienza necessari per passare di livello, che non è piaciuto ai giocatori e non solo. Ora, lo studio di sviluppo in una nuova nota, condivide ulteriori informazioni su questa modifica, affermando che la sua spiegazione iniziale "non è stata abbastanza esaustiva e ha creato confusione". "Volevamo offrire maggiori chiarimenti e dettagli sulla modifica di XP recentemente annunciata: non abbiamo cambiato XP per aumentare il livellamento fine a sé stesso", ha scritto un account attribuito a Crystal Dynamics. "Il nostro post iniziale non era abbastanza completo da trasmettere cosa stavamo facendo e perché e quindi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Qualche giorno fa Crystal Dynamics aveva pubblicato una serie di aggiornamenti che sarebbero stati introdotti all'interno di's: tra questi, undeiesperienza necessari per passare di livello, che non è piaciuto ai giocatori e non solo. Ora, lo studio di sviluppo in una nuova nota, condivide ulteriori informazioni su questa modifica, affermando che la sua spiegazione iniziale "non è stata abbastanza esaustiva e ha creato confusione". "Volevamo offrire maggiorie dettaglia modifica di XP recentemente annunciata: non abbiamo cambiato XP per aumentare il livellamento fine a sé stesso", ha scritto un account attribuito a Crystal Dynamics. "Il nostro post iniziale non era abbastanza completo da trasmettere cosa stavamo facendo e perché e quindi ...

