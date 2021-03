Lombardia, Fontana: “Zona rossa? E’ chiaro che i numeri non stanno migliorando” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “E’ chiaro che i numeri non stanno migliorando. Noi stiamo cercando di contenerli con tutte le misure che abbiamo assunto. In ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l’arancione rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento”. Sono queste le parole di Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, commentando il passaggio in Zona rossa a partire da lunedì. “E’ chiaro che bisognerà anche ascoltare le decisioni che verranno prese dal governo con il suo provvedimento”, ha aggiunto riferendosi alle indicazioni date oggi dal Cts su un eventuale mini-lockdown nei weekend come a Natale. “Credo che in questo momento sia importante una grande collaborazione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) “E’che inon. Noi stiamo cercando di contenerli con tutte le misure che abbiamo assunto. In ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l’arancione rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento”. Sono queste le parole di Attilio, governatore della Regione, commentando il passaggio ina partire da lunedì. “E’che bisognerà anche ascoltare le decisioni che verranno prese dal governo con il suo provvedimento”, ha aggiunto riferendosi alle indicazioni date oggi dal Cts su un eventuale mini-lockdown nei weekend come a Natale. “Credo che in questo momento sia importante una grande collaborazione ...

