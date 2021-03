Lockdown fisso nei fine settimana e nuove chiusure Draghi pronto a modificare il Dpcm

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Riunione d’urgenza peril: nuovi divieti in arrivo – tra cui ilnei-, forse già dal prossimo week end. Il governo ha chiesto il parere al Comitato tecnico-scientifico che è stato convocato per questa mattina alle 9. Sulla scorta delle indicazioni degli esperti – che da giorno chiedono una stretta su aperture e spostamenti – saranno stabilite leregole. Tra lerestrizioni in arrivo la possibilità di imporre ilin tutte le aree dove i contagili sono superiori ai 250 per 100 mila abitanti, che passerebbero in automatico in zona rossa. Ma anche la chiusura dei negozi nei comuni dove sono chiuse le scuole. Verso il ...