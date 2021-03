L’incubo dopo Titanic, la confessione della star: “Non ero pronta” (Di martedì 9 marzo 2021) A distanza di oltre 20 anni dall’uscite nelle sale dell’iconico film di James Cameron, Kate Winslet parla dell’esperienza dopo Titanic: “Mi sono sentita bullizzata“, ha confessato in un podcast. Prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 marzo 2021) A distanza di oltre 20 anni dall’uscite nelle sale dell’iconico film di James Cameron, Kate Winslet parla dell’esperienza: “Mi sono sentita bullizzata“, ha confessato in un podcast. Prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, “rischiamo di essere travolti, l’incubo è tornato”: Bonaccini cambia tono. “Bisogna resistere per non chiude… - Guanciardi : RT @misentofragile: un anno fa l'Italia entrava in lockdown, un anno fa iniziava un incubo da cui pensavamo saremmo usciti in pochi mesi, i… - elena_ele6 : RT @misentofragile: un anno fa l'Italia entrava in lockdown, un anno fa iniziava un incubo da cui pensavamo saremmo usciti in pochi mesi, i… - misentofragile : un anno fa l'Italia entrava in lockdown, un anno fa iniziava un incubo da cui pensavamo saremmo usciti in pochi mes… - ggguore : @headandthoughts Dopo la serata *Piera*, questa è stata la peggiore. Stavamo per farle partire l'overparty senza ri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incubo dopo L’ex portiere Sereni e l’archiviazione (dopo 11 anni): «Ora aiuterò i papà che soffrono ingiustamente» Corriere della Sera