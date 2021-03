"Le accuse contro Meghan Markle? Solo una strategia per distogliere l'attenzione dal principe Andrea" (Di martedì 9 marzo 2021) Il caos non accenna a placarsi a casa Windsor. Dopo l’intervista rilasciata da Meghan Markle e Harry ad Oprah Winfrey, arriva un altro colpo: secondo un gruppo di donne vittime di Jeffrey Epstein, le accuse di bullismo verso Meghan da parte di alcuni dipendenti reali, denunciate in un articolo apparso sul Times sarebbero Solo un espediente per distogliere l’attenzione dall’operato del principe Andrea coinvolto nel caso Epstein. “Le accuse contro di lui sono molto più pesanti delle accuse contro Meghan Markle. Il principe Andrea era un reale attivo quando divenne amico di Jeffrey Epstein, maniaco ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Il caos non accenna a placarsi a casa Windsor. Dopo l’intervista rilasciata dae Harry ad Oprah Winfrey, arriva un altro colpo: secondo un gruppo di donne vittime di Jeffrey Epstein, ledi bullismo versoda parte di alcuni dipendenti reali, denunciate in un articolo apparso sul Times sarebberoun espediente perl’dall’operato delcoinvolto nel caso Epstein. “Ledi lui sono molto più pesanti delle. Ilera un reale attivo quando divenne amico di Jeffrey Epstein, maniaco ...

