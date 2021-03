Johnson & Johnson in difficoltà: a rischio 55 milioni di vaccini per l'Europa (Di martedì 9 marzo 2021) Johnson & Johnson ha comunicato all' Unione europea di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per fornire 55 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus nel ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 9 marzo 2021)ha comunicato all' Unione europea di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per fornire 55di dosi del suo vaccino contro il coronavirus nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Johnson&Johnson non assicura la fornitura di 55 milioni dosi di vaccino anti Covid all'Unione europea. #ANSA - repubblica : ?? Vaccini, Johnson&Johnson: 'Non garantiamo le 55 milioni di dosi del secondo trimestre' - MediasetTgcom24 : Media, Johnson&Johnson non assicura 55 milioni di dosi all'Ue #covid - neifatti : Vaccini, Johnson&Johnson non assicura le 55 milioni di dosi dell’Ue - jobwithinternet : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Johnson&Johnson non assicura la fornitura di 55 milioni dosi di vaccino anti Covid all'Unione europea. #ANSA -